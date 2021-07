Hockeysters vormen hart en maken statement tegen racisme en ongelijkheid

LIVE | Judoka Van Dijke in halve finales, Van 't End mat op voor brons

10:22 Wat een weelde! Na een magere start van TeamNL is het chagrijn in één nacht helemaal weg. Nederland won al zeven medailles: en er zit nog meer in het vat! Judoka Sanne van Dijke komt zo meteen in actie in haar halve finale, terwijl Noël van 't End voor brons gaat. Volg de prestaties van onze olympiërs via ons liveblog.