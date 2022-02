Hoe Kjeld Nuis met Ireen Wüst in gedachten zijn 1500 meter reed: ‘En nu heb ik goud!’

Kjeld Nuis reed tijdens zijn gouden 1500 meter in Peking continu met de tips van Ireen Wüst in gedachten. ,,Ireen zei: kalm blijven, armpjes op de rug en naar de finish. Dat heb ik gedaan en nu heb ik goud!”

Wüst won gisteren historisch goud op de 1500 meter en vandaag was het de beurt aan Nuis. Toen hij dacht dat hij te langzaam ging, dacht hij snel weer aan Wüst: ,,Ireen dacht dat gisteren ook. Toen dacht ik: oh ja, rustig. De opening was pittig en ik zag ook de tijd van Krol, een olympisch record, dus toen dacht ik: dit wordt zwaar. Eerder was ik onder de maat in ritten die zwaar waren. Ik moest van goeden huize komen", zei Nuis bij de NOS.

Goud en zilver op de 1500 meter

• Lees hier de reactie van Thomas Krol

• Nederland maakt een sprong op de olympische medaillespiegel. Lees hier meer.

Uiteindelijk reed Nuis naar eigen zeggen ,,een superfijne rit". ,,Ik kon vrij bewegen: gewoon lekker openen en dan drie rondjes beuken. Toen reed ik onder zijn tijd. Doen dacht ik wel: what the fuck, dit kan 'm wel eens zijn", aldus Nuis, die toch nog wel vreesde voor buitenlandse concurrenten zoals Joey Mantia en Zhonguan Ning. ,,Allemaal jongens die bij de wereldbeker beter waren dan Krol en ik dus ik was niet zeker van mijn zaak. Toen kwam Mantia (die als zesde eindigde, red.) en kwam die droom steeds dichterbij.”

Volledig scherm Kjeld Nuis viert zijn olympische titel. © ANP

Net als Wüst kon ook Nuis nog amper beseffen dat hij zijn titel op de 1500 meter had geprolongeerd. ,,Een fantastische film die nog wel even mag duren, zoals Wüst ook zei. Ik ben echt niet bezig geweest met die titelprolongatie. Hoe het er nu uit is gekomen? Zo simpel mogelijk houden: armpjes op de rug, koel blijven en doorrijden naar de finish.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.