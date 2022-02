IJshockeysters Canada weigerden te spelen na niet vrijgeven Russische coronatests

Video Suzanne Schulting baalt en vloekt: ‘Maar het goede gevoel is niet ineens weg’

In zes minuten tijd gebruikte ze vier keer het drieletterige scheldwoord. ,,Ik vind ook echt dat dat mag op de Olympische Spelen”, zei Suzanne Schulting terecht. De gedroomde start van het shorttracktoernooi in Peking liep uit op een valse start, want de gemengde relayploeg viel door een glijpartij van Schulting buiten de medailles.

5 februari