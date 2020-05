India wil strijd aan met Australië en Ruhrgebied voor organisatie Spelen 2032

Ook Australië is een mogelijke kandidaat voor de eerste te vergeven Spelen. Volgend jaar is Tokio alsnog aan de beurt na het uitstel vanwege de coronacrisis. Voor 2024 en 2028 zijn Parijs en Los Angeles al aangewezen.



,,We zijn in ieder geval geïnteresseerd en hebben het Internationaal Olympisch Comité dat per brief duidelijk gemaakt”, zei Narinder Dhruv Batra, de voorzitter van het Indiaas olympisch comité. Als voorproefje wil zijn land in 2026 de Jeugd Olympische Spelen huisvesten. Om de kandidatuur officieel te maken wacht nog wel overleg met de overheid. Dat is vanwege de coronacrisis momenteel niet mogelijk. Batra rekent in augustus of september op vervolgstappen.