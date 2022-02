Indrukwekkende carrière van Sven Kramer voorbij na bijrol op massastart, goud voor Belg Swings

Veelbespro­ken Kamila Valieva (15) naast podium na dramatisch optreden in vrije kür

Topfavoriete Kamila Valieva is er niet in geslaagd het kunstrijden in Peking te winnen. De 15-jarige Russische, hoofdrolspeelster in een dopingsoap, verprutste haar leidende positie in de vrije kür en belandde daardoor naast het olympische podium.

