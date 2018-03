Invalide, maar op een board raast hij iedereen voorbij

Toen hij 5 jaar was, reed een graafmachine zijn rechterbeen kapot. Nu vijftien jaar later is Chris Vos met zijn snowboard topfavoriet voor paralympisch goud. ,,Niets is onmogelijk.''

Door Arjan Schouten



Fitte lichamen overal. Lunchende atleten, met imposante torso's. En een jongen met een hippe pet die kreupel door de kantine van Papendal sjokt. Confronterend in deze omgeving, maar geef Chris Vos een snowboard en niemand herkent in hem nog een invalide. ,,Snowboarden... Dat is vrijheid'', begint de Noord-Hollander te vertellen. ,,Loop ik mank, dan ziet iedereen dat. Maar op een board is alles anders. Dan raas ik iedereen voorbij.''

In Zuid-Korea is hij straks een van de Nederlandse favorieten voor goud. Het klinkt zo logisch nu, voor de wereldkampioen van 2015 en 2017 op de boardercross en de slalom. Maar lang was dat het absoluut niet. ,,Ik ben tijdens een verbouwing overreden door een graafmachine, toen ik 5 jaar was. Thuis in de Beemster, in onze eigen tuin, waar ik in het zand zat te spelen. Bekken op vier plaatsen gebroken, brandwonden. Brandweer erbij, politie, helikopter, alles.''

Nog voor hij werd geopereerd werd er al tegen zijn ouders gezegd dat het misschien wel de laatste keer was dat ze hun zoon zouden zien. Te veel schade, te complex. ,,Heel heftig, natuurlijk. Maar onkruid vergaat niet, hè.''

Quote Ik heb ook wel wat getennist, maar op dat board zie ik niet dat ik beperkt ben en dat vind ik heel vet. Chris Vos Na veel operaties en lang revalideren was hij er nog steeds. Wel bleek de bloedtoevoer naar zijn rechterbeen nagenoeg weg. ,,Dat beentje was langzaam aan het afsterven. Later kwamen ze erachter dat er ook nog een zenuwbeschadiging was. De hele rechterkant was niks meer. Zonder bilspier en beenspieren ga je nooit meer kunnen lopen.''



Na twee jaar kreeg hij een orthese, een uitwendig hulpmiddel. Via kleine stapjes leerde hij na lang revalideren langzaam weer te stappen, maar het beweeglijke kind wilde meer. Toen Vos 7 jaar was, durfde het gezin weer op wintersport. In een zitski ging ook hij de sneeuw in. ,,Geweldig, maar toen mijn oudere broer Lorenzo ging snowboarden wilde ik dat ook, met m'n stijve been zonder bil. Een ramp natuurlijk. Veel gevallen, veel gehuild, maar na vijf winters kwam ik toch ook die berg af.''

In 2010 zag hij Nicolien Sauerbrei olympisch goud winnen. Dat wilden de Vosjes ook. Op een selectiedag van zijn broer, die uiteindelijk nog het Nederlands team haalde, raakte ook Vos verslingerd aan de sport. ,,Ik heb ook wel wat getennist, maar op dat board zie ik niet dat ik beperkt ben en dat vind ik heel vet.''

Quote Ik wil graag laten zien wat ik wel kan. Niets is onmogelijk. Chris Vos In het wereldje staat hij bekend als 'die gast met die veer'. Een speciale orthese - zijn skibeen - maakt snowboarden mogelijk. ,,Ik heb m'n been nog, maar dat is gewoon een houten poot. Een frame van carbon gaat er helemaal omheen. Met een veer die uit de motorenwereld komt, om de klappen op te vangen. Custom made. Ik sleutel er altijd aan, ben er altijd mee bezig. Zonder dat ding zou ik niet kunnen snowboarden.''

Al jaren traint hij met valide toppers als Michelle Dekker en Niek van der Velden. ,,Het stadium van jaloezie ben ik allang voorbij. Natuurlijk zou ik ook wel willen weten wat ik had gekund, maar ik mis gewoon een been en een bil.''

Noem Vos niet zielig. ,,Ik was 5 tijdens het ongeluk, kan me überhaupt niet herinneren dat ik heb kunnen lopen. Kan alles nu, het duurt alleen wat langer. Ik fiets, skate, surf. Alleen schaatsen lukt me niet, dan gaat m'n ene been rechtsaf, de ander rechtdoor.''

Wereldtop

Op zijn board is hij wereldtop. Als 16-jarige nam hij al deel aan de Paralympische Spelen in Sotsji, waar hij in zijn eerste internationale seizoen dertiende werd. Na meerdere wereldtitels is dat straks niet meer genoeg. Nu is hij een van de uithangborden van Team NL. Naast Ireen Wüst en Suzanne Schulting is hij hoofdrolspeler in een grote reclamecampagne van Toyota met de toepasselijke slogan 'Start the impossible'. ,,Ik denk dat ik nu medaillewaardig ben. Dus ga ik voor goud.''

Die plak is slechts een van zijn dromen. Zo probeert hij ook zijn pilotenbrevet te halen. ,,Medisch ben ik daar natuurlijk al superhard voor afgekeurd. Een Boeing gaat het dus nooit worden, maar hopelijk mag ik ooit een klein propellervliegtuigje besturen. Er wordt altijd al tegen me gezegd: dit kan je niet en dat kan niet. Maar ik wil graag laten zien wat ik wél kan. Niets is onmogelijk.''