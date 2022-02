IOC-baas Thomas Bach krijgt de wind van voren na forse kritiek op coach Valieva

Marijke Groenewoud ondanks val naar olympische finale massastart

Ondanks een val heeft Marijke Groenewoud bij de Olympische Spelen in Peking de finale gehaald van de massastart. De 23-jarige regerend wereldkampioene op dit onderdeel eindigde in haar halve finale als vijfde en dat was voldoende voor de eindstrijd. Daarvoor was een plek bij de beste acht noodzakelijk.

