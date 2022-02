IOC: kunstrijdster Kamila Valieva mag het podium niet op voor medailles op Olympische Spelen

De Russische tiener is eind december na de nationale kampioenschappen van haar land positief bevonden op het verboden middel trimetazidine , maar kreeg die uitslag pas de dag na de gewonnen landenstrijd in Peking onder ogen. Het Russische antidopingbureau Rusada legde haar in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar hief die een dag later alweer op. Vervolgens tekenden IOC, antidopingbureau WADA en mondiale schaatsbond ISU beroep aan bij het CAS tegen die vrijspraak. Het CAS verwierp dat beroep.

Niet passend

Het IOC liet in een reactie weten zich neer te leggen bij de uitspraak, maar gaf ook duidelijk aan dat de dopingzaak niet ten einde is. Hoewel Valieva dinsdag mag starten in de korte kür, blijf ze verdachte in een dopingzaak. ,,Omwille van de eerlijkheid jegens alle atleten zou het niet passend zijn de medailleceremonie voor het onderdeel kunstschaatsen te houden als daar een atleet bij betrokken is die nog verwikkeld is in een dopingzaak”, aldus het IOC.