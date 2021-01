IOC-lid Pound: atleten met voorrang vaccineren voor Olympische Spelen

‘IOC staat 2 vlaggendra­gers per land toe bij opening in Tokio’

6 oktober Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) staat tijdens de openingsceremonie van de Zomerspelen komend jaar in Tokio (23 juli - 8 augustus) twee vlaggendragers per land toe. De lidstaten mogen zelf beslissen of ze van deze optie gebruik willen maken.