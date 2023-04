IOC uit kritiek: ‘Oekraïne schaadt zijn eigen sporters’

Kaartver­koop Olympische Spelen Parijs begonnen: ‘Helft van alle kaarten kost minder dan 50 euro’

Vandaag gaan de online loketten open voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. De Franse hoofdstad rekent op vele miljoenen extra toeristen. Het is voor het eerst in 100 jaar dat Frankrijk de Spelen weer organiseert: de laatste waren in Parijs in 1924.