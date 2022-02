Irene Schouten en Suzanne Schulting aan tafel met Mark Rutte, Ireen Wüst benoemd tot Commandeur

Nog één keer nagenieten: dit zijn de mooiste olympische foto’s van Pim Ras

Pim Ras vertoefde de voorbije weken in Peking op schaatsbaan, in shorttrackhal, in de bergen bij ski- of snowboard, op de bobbaan of in het gewone leven in de Chinese metropool. Uit duizenden shots selecteerde de huisfotograaf van deze site een aantal van zijn mooiste foto’s.

20 februari