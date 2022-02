Irene Schouten roert coach Jillert Anema en maatje Jorrit Bergsma tot tranen: ‘Zo mooi’

Brabant bundelt de krachten in de Formule 1 van de winter: ‘Qua materiaal is het sowieso de duurste sport op de Winterspe­len’

Nederland is geen grote speler in de wereld van het bobsleeën. Toch bouwde Wim Noorman uit Oss bobs waarmee Canada en Letland jarenlang medailles veroverden op de Winterspelen. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Nederlandse bobsleebond en wil hij in eigen land een team bouwen dat meedoet in de top.

18 februari