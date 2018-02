Trotse Jan Smeekens draagt vlag bij opening Winterspelen

Voor chef de mission Jeroen Bijl is Smeekens een voorbeeld voor velen. ,,Hij is een uniek sportman. Als eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter, een afstand die jarenlang door andere landen werd gedomineerd. Zijn verhaal uit Sotsji is bekend. Jan dacht daar heel even olympisch kampioen te zijn. Vervolgens bleek het goud voor zijn landgenoot Michel Mulder. Ik heb diep respect voor de wijze waarop Jan daar in Sotsji en de jaren daarna mee is omgegaan."



Smeekens toonde zich vereerd. ,,Ik ben twee dagen geleden gebeld door Jeroen. Die vraag zag ik natuurlijk niet aankomen. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik vind het een enorme eer en het geeft me een gevoel van waardering voor wie ik ben en wat ik doe. Ik zal de Nederlandse vlag volgende week met heel veel trots zwaaien'', aldus de schaatser, die zelf in actie komt op 19 februari.



De schaatser van LottoNL-Jumbo erkende dat hij tijd nodig had om de teleurstelling van Sotsji te verwerken. ,,Het waren moeilijke jaren maar vorig jaar ging met de wereldtitel een droom in vervulling. Die boodschap wil ik volgende week ook uitdragen als ik met de vlag loop. Door op een positieve manier met je teleurstelling om te gaan en hard te werken met passie voor je sport is het mogelijk om het hoogste te bereiken.''