Japan roept weer noodtoestand uit in Tokio tot na de Spelen

,,Omdat we willen voorkomen dat de infecties zich weer gaan verspreiden over het land, moeten we extra maatregelen nemen”, zei Suga. ,,Gezien de situatie, ook met de varianten van het coronavirus, roepen we weer de noodtoestand uit voor Japan.”

In Tokio is het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen opgelopen tot bijna negenhonderd, aantallen die in mei voor het laatst werden gehaald. De kans is aannemelijk dat de overheid ook gaat besluiten om helemaal geen toeschouwers toe te laten bij de sportevenementen. Buitenlandse bezoekers zijn sowieso al niet welkom. De organisatiecomité was van plan om per locatie maximaal 10.000 Japanners toe te laten, maar vanwege de huidige situatie met het coronavirus overweegt het comité om alle toeschouwers te weren.