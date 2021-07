Kamminga maakt indruk met Nederlands record, ook estafettevrouwen naar finale

Estafettevrouwen probleemloos naar finale

Op de 4x100 meter hebben de Nederlandse vrouwen zich zonder problemen geplaatst voor de eindstrijd van vannacht (04.45 uur). Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Marrit Heemskerk en slotzwemster Femke Heemskerk tikten in het Olympic Aquatics Centre twee tellen later aan dan favoriet Australië, maar 3.33,51 was nog altijd genoeg voor de tweede plek in de eindstrijd. De Canadezen, Britten en Amerikaanse zwemsters zullen vanavond de overige competitie zijn voor eremetaal.

Knipping grijpt naast finaleplaats

Arjan Knipping (26) maakt vannacht geen onderdeel uit van de finale op de 400 meter wisselslag. De geboren Achterhoeker werd bij zijn olympisch debuut derde in zijn serie en had aan 4.15,83 niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Het grote doel was voor Knipping het bereiken van de olympische finale. ,,Dan zal ik richting de 4.12 moeten, ik geloof zeker dat dat er in zit”, vertelde hij in de aanloop naar de Spelen. Maar bij die grens kwam hij in het Olympic Aquatics Centre niet in de buurt. De wisselslagspecialist lag na de vlinderslag tweede, maar liep op de rug een flinke achterstand op. Die bleek uiteindelijk te groot om nog te repareren. Hij tikte als derde aan in een tijd van 4.15,83 en daarmee kwam hij niet in de buurt van de acht finaleplaatsen. In de ‘heat’ erna ging het namelijk direct een stuk harder.