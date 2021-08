Kirsten Wild ontsnapt aan enorme valpartij bij scratch, juryvoorzitter per brancard afgevoerd

44ste prijs Dani Alves Ajax-aanvaller Antony schittert voor Brazilië met beslissen­de assist in olympische finale

7 augustus De Braziliaanse voetballers hebben goud veroverd op de Olympische Spelen, net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. In een spannende finale in Yokohama werd Spanje na verlenging met 2-1 verslagen.