Knipping komt tekort voor finale, wellicht meer Oranje-succes op schoolslag en estafette

Het grote doel was voor Knipping het bereiken van de olympische finale. ,,Dan zal ik richting de 4.12 moeten, ik geloof zeker dat dat er in zit”, vertelde hij in de aanloop naar de Spelen. Maar bij die grens kwam hij in het Olympic Aquatics Centre niet in de buurt. De wisselslagspecialist lag na de vlinderslag tweede, maar liep op de rug een flinke achterstand op. Die bleek uiteindelijk te groot om nog te repareren. Hij tikte als derde aan in een tijd van 4.15,83 en daarmee kwam hij niet in de buurt van de acht finaleplaatsen. In de ‘heat’ erna ging het namelijk direct een stuk harder.