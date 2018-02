Korea juicht voor Noord én Zuid bij openingsceremonie Spelen

De Spelen zijn begonnen, met gemengd dubbel curling welteverstaan

11:53 Ondanks dat de openingsceremonie pas over een paar uur is, zijn de Olympische Winterspelen al in volle gang. Naast kunstschaatsen en enkele sneeuwsporten is er al twee dagen volop curling, om precies te zijn het onderdeel gemengd dubbel dat voor het eerst olympisch is. Reden genoeg voor een kijkje in het Gangneung Curling Centre.