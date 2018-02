Kroont Kjeld Nuis zich tot koning van Gangneung?

Door Tim Reedijk Het liefst zou Nuis tégen Lorentzen rijden. De Nederlander, winnaar van olympisch goud op de 1500 meter, is liefhebber van de stijl van de Noor. Hij zou hem het liefst in een onderlinge rit kloppen. Lorentzen is in topvorm, getuige zijn uiterst krachtige rondje na niet eens zo’n spectaculaire opening op de 500 meter. Hij won er knap goud mee. Op basis van de tot nu toe getoonde vorm gaat de strijd om winst tussen Nuis en Lorentzen. Wie van hen pakt zijn tweede gouden medaille en kroont zich tot koning van Gangneung? Ook Koen Verweij en Kai Verbij rijden de 1000 meter, maar zij zijn op papier outsiders. Verweij zal alles op alles moeten zetten voor een goede afsluiting van de Winterspelen met de afstand van vandaag en de massastart van morgen, nadat zijn rol op de 1500 meter marginaal was – hij werd elfde – en hij bij de ploegenachtervolging de zwakste schakel bleek.

De Nederlanders komen pas in actie in de slotritten. Verweij neemt het in de zestiende rit op tegen Lorentzen, daarna rijdt Verbij tegen de Canadees Vincent de Haître. En dan in de laatste rit komt Nuis in actie. Hij treft de Fin Mika Poutala. De slotrit heeft bij deze Spelen dus nog geen olympisch kampioen opgeleverd. Nuis maalt er niet om. ,,Dan moet ik het maar doen."

Loting 1000 meter

Rit 1: Mathias Voste (Bel) - Henrik Fagerli Rukke (Noo)

Rit 2: Pekka Koskela (Fin) - Tao Yang (Chi)

Rit 3: Giacomo Mirko Nenzi (Ita) - Laurent Dubreuil (Can)

Rit 4: Tsubasa Hasegawa (Jap) - Konrad Nagy (Hon)

Rit 5: Kyu Min Cha (Zko) - Fedor Mezentsev (Kaz)

Rit 6: Pedro Causil (Col) - Daichi Yamanaka (Jap)

Rit 7: Denis Koezin (Kaz) - Marten Liiv (Est)

Rit 8: Piotr Micahlski (Pol) - Stanislav Palkin (Kaz)

Rit 9: Jaewoong Chung (Zko) - Sebastian Klosinski (Pol)

Dweilpauze

Rit 10: Mitchell Whitmore (VS) - Haralds Silovs (Let)

Rit 11: Ignat Golovatsjoek (Wru) - Daniel Greig (Aus)

Rit 12: Konrad Niedzwiedzki (Pol) - Nico Ihle (Dui)

Rit 13: Joey Mantia (VS) - Joel Dufter (Dui)

Rit 14: Shani Davis (VS) - Takuro Oda (Jap)

Rit 15: Alexandre St.Jean (Can) - Tae-Yun Kim (Zko)

12.10 uur: Rit 16: Håvard Holmefjord Lorentzen (Noo) - Koen Verweij (Ned)

12.13 uur: Rit 17: Kai Verbij (Ned) - Vincent de Haître (Can)

12.16 uur: Rit 18: Kjeld Nuis (Ned) - Mika Poutala (Fin)