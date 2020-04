Kwalificatieperiode voor Olympische Spelen in atletiek opgeschort

De internationale atletiekfederatie World Athletics heeft de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 opgeschort. Tot aan 1 december kunnen atleten zich niet kwalificeren voor het evenement in Japan, dat vanwege de mondiale uitbraak van het coronavirus naar de zomer van 2021 is verschoven. Atleten die zich eerder al voor Tokio 2020 hadden geplaatst, behouden die status en blijven daardoor in aanmerking komen voor deelname aan de Zomerspelen.

World Athletics gaat er bij de nieuwe planning van uit dat de situatie in de wereld na de pandemie begin december voldoende is genormaliseerd. Op 31 mei 2021 eindigt de kwalificatieperiode voor de marathon en het snelwandelen (50 kilometer) en voor alle andere disciplines is 29 juni 2021 de einddatum. Daarmee duurt het nieuwe kwalificatietraject voor de atleten in totaal vier maanden langer dan de oorspronkelijke periode, die in 2019 begon.

De resultaten die atleten dit jaar tot 1 december halen, tellen niet mee voor wereldranglijsten of andere klassementen die in de olympische selectieprocedure kunnen meewegen. World Athletics zal deze rankings tot eind november ook niet meer publiceren. De uitslagen van de wedstrijden tot 1 december zullen wel worden geregistreerd en eventuele wereldrecords worden ook gewoon in de boeken opgenomen, mits ze zijn goedgekeurd door de atletiekfederatie.