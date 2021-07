Leeuwinnen maken statement en dragen OneLove-button op trainingsjacks

Aanvoerster Sari van Veenendaal nam ook een shirt van Sherida Spitse mee het veld op. De middenveldster raakte maandag geblesseerd tijdens de training en kan niet meedoen aan de Spelen. Spitse gaat na het duel met Zambia terug naar huis.



De KNVB startte vorig jaar de campagne OneLove. Die campagne is onderdeel van het zogeheten aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het Nederlandse voetbal. De voetballers van Oranje droegen bij een aantal wedstrijden in de warming-up een shirt met het logo van OneLove en aanvoerder Georginio Wijnaldum had op het EK een band om met daarop die tekst.



Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft in de zogeheten Rule 50 vastgelegd dat politieke, religieuze en raciale propaganda min of meer verboden is tijdens de Spelen. Het IOC besloot onlangs om voor de Spelen van Tokio die omstreden regel iets te versoepelen. Voorafgaand aan wedstrijden, in interviews en op sociale media mogen de sporters dat nu wel doen.