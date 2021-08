Liemarvin Bonevacia helemaal leeg na finale 400 meter: ‘Ik ben een monster, ik houd ervan’

Liemarvin Bonevacia is in de finale van de 400 meter als achtste geëindigd. Steven Gardiner van de Bahamas pakte het olympisch goud met een tijd van 43,85. De Colombiaan Anthony Jose Zambrano greep het zilver (44,08), Kirani James uit Granada brons (44,19).

Bonevacia was de eerste Nederlander ooit in de finale van de 400 meter en liep daarin 45.07. Bonevacia strandde op de Spelen van 2012 en 2016 in de halve finales, maar in Tokio steeg hij boven zichzelf uit door zich met een Nederlands record van 44,62 te plaatsen voor de finale.

,,Oh man, dit is een droom”, sprak een dolgelukkige Bonevacia voor de camera van de NOS nadat hij de finale had gehaald. ,,Sinds 2008 is dit al een droom. Ik heb geen woorden. Ik heb heel heel hard gewerkt. Ik love Papendal, ik love Nederland en ik love Curaçao. Ik doe dit om kinderen inspiratie te geven. We blijven dromen.”

Mooier dan het bereiken van de finale werd de droom dus niet. Hij ging lange tijd goed mee met de snelle mannen, maar op het laatste rechte stuk moest Bonevacia zijn meerdere erkennen in de overige zeven lopers.

Volledig scherm Liemarvin Bonevacia. © ANP

Sprinten en doodgaan

Na afloop zat Bonevacia er fysiek helemaal doorheen: ,,Het was goed. Ik voelde dat ik goed ging. Ik was blij om hier te staan in een olympische finale. Laatste? Waarom zou dat uitmaken? Dit geeft alleen maar motivatie voor Parijs (de Olympische Spelen in 2024, red.). Dit was het maximale en het is wat het is. Dank je wel voor de reacties, ik lees ze allemaal. Ik houd van Nederland", zei Bonevacia na afloop bij de NOS.

Kort daarna zag Bonevacia naar eigen zeggen sterretjes: ,,Heb je een beetje water? Ik ben helemaal leeg", zei de atleet alvorens hij moest gaan zitten. Toen het weer een beetje ging: ,,De 400 meter is gewoon sprinten en doodgaan. Waarom dat toch leuk is? Ik ben gewoon een monster, ik houd ervan. Morgen nog de estafette. Ja man, ik heb een druk programma.”

