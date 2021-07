LIVE | Deurloo en Zonderland in actie aan de rekstok bij kwalificaties, Van Aert is al vroeg scherp

Olympische SpelenDe Olympische Spelen zijn begonnen. Er komen op deze dag direct veel Nederlanders in actie. Zo spelen zowel de mannen als vrouwen bij het hockey hun eerste groepswedstrijd, probeert Epke Zonderland zich te kwalificeren voor de rekstokfinale, komen de basketballers (3x3) twee keer in actie en spelen de Leeuwinnen hun tweede poulewedstrijd tegen Brazilië. Volg de ontwikkelingen via ons liveblog.