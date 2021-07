LIVE | Handbalsters jagen op derde zege in poule, Van Sprang en Krommenhoek winnen B-finale

video Emotionele Tom Dumoulin onthult na zilveren tijdrit: ‘Ik ga door’

28 juli Tom Dumoulin was vol emoties na zijn zilveren medaille in de olympische tijdrit. Begin dit jaar wilde de Nederlander even niet meer wielrennen, maar hij kwam speciaal terug voor de Olympische Spelen en hoefde alleen Primoz Roglic voor zich te dulden. Ook kwam hij met duidelijkheid over zijn toekomst.