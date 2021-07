LIVE | Hockeysters overlopen India, klinkende zege beachvolleyballers

Eindhoven­se Lisa Scheenaard overtui­gend naar halve finale dubbeltwee

23 juli Lisa Scheenaard uit Eindhoven en Roos de Jong hebben zich in de dubbeltwee voor de halve finales geplaatst. In de laatste serie tijdens de Olympische Spelen in Tokio zetten de twee roeisters de snelste tijd van het veld neer na een sterke eindsprint: 6.49,90.