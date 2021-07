LIVE | Leeuwinnen willen revanche op wereldkampioen VS en afscheid Wiegman uitstellen

Eindelijk vrij: skateboard­ster Jacobs stapt juichend het quarantai­ne­ho­tel uit

5:04 Candy Jacobs heeft als eerste Nederlandse sporter het quarantainehotel in Tokio verlaten en is op weg terug naar huis. De 31-jarige skateboardster uit Limburg was vorige week woensdag ook het eerste lid van TeamNL op de Olympische Spelen die in quarantaine moest, nadat ze positief had getest op het coronavirus.