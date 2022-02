LIVE | Marijke Groenewoud met val naar finale, wat kan Irene Schouten?

Huivering­wek­ken­de situatie van Kamila Valieva (15) opent wereldwij­de discussie over leeftijds­grens

Betrapt op doping en bezweken onder de druk. Het heftige verhaal van de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva (15) heeft een wereldwijde discussie geopend over een leeftijdsgrens op de Olympische Spelen. Maar is dat wel de juiste maatregel tegen kindermishandeling in de topsport?

18 februari