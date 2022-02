LIVE | Schulting, Velzeboer, Poutsma en Van Kerkhof gaan voor niets minder dan goud op aflossing

Niets minder dan topfavoriet zijn de vrouwen van de Nederlandse aflossingsploeg vanmiddag in Peking. Vanaf 12.44 uur gaan Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof voor goud. Verder is er ook nog de 500 meter voor mannen, na teleurstellend verlopen series zonder Nederlandse inbreng. In dit liveblog mis je geen moment van de voorlaatste shorttrackdag!