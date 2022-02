LIVE | Shiffrin faalt ook op slalom, VS nog altijd zonder goud

Non-binaire Timothy LeDuc schaatst heilige huisjes omver: ‘Mensen hadden altijd iets aan te merken’

In de traditionele wereld van het kunstschaatsen probeert een Amerikaans duo taboes te doorbreken. Timothy LeDuc is in Peking de eerste non-binaire atleet ooit op de Winterspelen. ,,Ik hoop dat mijn openheid hier het begrip vergroot.”

7 februari