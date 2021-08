LIVE | Vetter ziet goud uit handen glippen na speerwerpen, coach concurrent in quarantaine

Schoon­spring­ster Van Duijn op toren naar halve finale Spelen

4 augustus Schoonspringster Celine van Duijn heeft op de Olympische Spelen de halve finale bereikt op de 10-metertoren. De 28-jarige in Eindhoven trainende Amersfoortse had in de voorronde aan 306,80 punten ruim voldoende om zich als elfde te plaatsen. Van de dertig schoonspringsters in de voorronde gingen er achttien door naar de halve finale van donderdag (03.00 uur Nederlandse tijd). De beste twaalf daarin strijden later op de dag om de medailles.