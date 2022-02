Maarten Meiners knap 18de op reuzenslalom bij Olympische Spelen

Skiër Maarten Meiners is bij de Olympische Spelen als 18de geëindigd bij de reuzenslalom. De 30-jarige Amersfoorter deed 1.06.03 over zijn eerste race op de Ice River in Yanqing, goed voor de 22ste plek in. In de tweede run werd Meiners 20ste, maar door een flink aantal uit- en tegenvallers steeg Mweiners naar de 18de stek in het eindklassement. De Zwitser Marco Odermatt won het goud,