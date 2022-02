Medaillewinnaars stralen met Willem-Alexander en Máxima op bordes, Ireen Wüst benoemd tot Commandeur

Jacht op gouden medailles ingeruild voor hunkering naar fysiek contact met familie en vrienden

De huldiging van de olympische sporters in het Hilton Amsterdam Schiphol heeft vandaag voor een emotioneel samenzijn gezorgd. De jacht op gouden medailles is na een intens en geïsoleerd evenement in Peking ingeruild voor een hunkering naar fysiek contact met familie en vrienden.

7:27