Na afscheid van Zidane moet Beauty het doen voor Leopold van Asten: ‘Ga er 100 procent voor’

Het is voor Leopold van Asten even wennen in zijn springstal in Duizel. Acht jaar lang vond hij hier dagelijks zijn toppaard Zidane om zich heen, maar sinds enkele weken is de 16-jarige bruine ruin met pensioen. ,,Hij geniet nu samen met zijn vriendin Ushi van zijn oude dag. Ze staan samen in de grote wei van Stoeterij Duyselshof in Hoogeloon", vertelt Van Asten in de kantine van de springstal in Duizel.