Na anderhalf uur wachten eindelijk antwoord van Hassan: ‘Nu pijn niet meer. Geen excoes. Bla-bla’

Onze olympische debutanten Arjan Schouten en Pim Bijl delen dagelijks hun verbazing over deze bijzondere Spelen in een heen-en-weer-gesprek. Vandaag: aflevering 11.

Zo Pim,

Historisch avondje in Tokio. En deze twee Rotterdammers waren er maar mooi bij, Pim. Na Fanny, Ria en Ellen weer een olympisch kampioen bij de moeder aller sporten, waar toch onze liefde ligt. Genieten was het, met een grote G. Van die twee Britse commentatoren die achter ons zaten en werkelijk struikelden over de superlatieven om te beschrijven wat ze zagen. Van de New York Times-reporter, die meteen bij de gouden finish van Hassan een stuk op Twitter plaatste met de heerlijke kop: ‘One gold down, two to go’.

Van de immense aandacht uit Nederland (waarom slaagt atletiek daar alleen in bij de Spelen?) voor deze prestatie. En vooral van ‘dat gekke mensje’, waar jij al zoveel over schreef. Van haar geflirt met de camera. Van haar ererondje met de Nederlandse vlag. Op blote voeten, over de natte baan. Haar feestje was heerlijk. Spontaan. Lekker gek. En het contrast met het verhaal dat ik op dat moment zat af te ronden, kon niet groter.

Sifan Hassan.

Voor m’n neus een feestende vrouw, op m’n laptop het relaas van een vrouw in tranen. De ene kampioen stond op, de ander zakte weg in een poel vol twijfels. Jij tikte over Sifan, ik over Dafne. Ze excuseerde zich voor haar tranen, in de mixed zone, wat lief maar totaal overbodig was. Sifan vierde feest, Dafne treurde. Mixed emotions.

Hoe was ’t bij jou in de mixed zone?

Arjan

Bekijk hier de magistrale gouden race van Hassan:

Goh Arjan,

Het is inmiddels - even kijken - 02.23 uur in de Japanse nacht. Ben net weggestuurd uit een pikkedonker en vrijwel verlaten Olympisch Stadion. Was van de pers de last man standing, omdat ik niet over Sifan Hassan uitgepraat raakte met Eric Brommert, met wie ik een podcast opnam.

Jij zag Hassan nog aan haar eerste interview beginnen en vertrok niet veel later. Wel, anderhalf uur verder kon ik eindelijk mijn eerste vraagje droppen bij de olympisch kampioen, nog altijd even bevlogen pratend, bij vlagen in dat aanstekelijke brabbeltaaltje. ,,Nu pijn niet meer. Geen excoes. Bla-bla.”

Er kwamen ook hele zinnen uit haar mond, hoor. Sterker nog: ze dwong respect af met haar ellenlange rondgang langs de pers. Want nadat ze álle cameraploegen en álle journalisten uit álle landen keurig te woord had gestaan, werd ze ook nog eens meegesleurd naar de persconferentie. Om alles geduldig nogmaals te herhalen. ,,Héél héél héél veel drama vandaag.”

Quote Na de felbegeer­de olympische titel sprak ze soms een zinnetje uit alsof alles hierna bonus is. Pim Bijl

Zag haar in Portland wereldkampioen indoor worden, in Berlijn de Europese titel vieren, in Doha met tweemaal WK-goud en dit jaar nog een wereldrecord lopen in Hengelo. En toch was dit in alles weer anders. Ze is nog lang niet klaar. Gaat ook de marathon nog ontdekken. Maar na de felbegeerde olympische titel sprak ze soms een zinnetje uit alsof alles hierna bonus is. ,,Ik heb nog heel veel jaar, kan nog heel veel winnen, maar ik ben blij met dit.”

Lekker gewerkt amigo,

Pim

