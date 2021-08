Nadine Visser vliegt in toptijd naar finaleplek: ‘Ik dacht dat ik kansloos was’

Zaterdag noteerde ze 12.72 en plaatste ze zich daarmee zonder problemen voor de halve eindstrijd. Daarin stond Visser voor de zware opdracht om bij de beste twee in de serie te eindigen of om zich met een van de twee beste overige tijden te plaatsen voor de hordenfinale.



Door een haperend startpistool en meerdere valse starts in de tweede serie moest Visser lang wachten op haar beurt. Naast de topfavoriete Jasmine Camacho-Quinn, die een ongekende tijd neerzette van 12.26 seconden, finishte Visser als derde in 12.63 seconden. Bijna een evenaring van haar Nederlandse record. Op basis van haar tijd gaat ze alsnog door naar de finale.



,,Toen ik de startlijst zag, dacht ik dat ik kansloos was voor een finaleplek. Maar ik weet dat heel veel meiden hier niet hun beste tijden lopen. Ik moest op mijn best zijn en dan haal ik de finale, dacht ik", legt ze voor de camera van de NOS uit. ,,Ik ben echt superblij. Ik dacht dat ik het op laatste horde eigenlijk verpest had. Ik heb me op mijn eigen race gefocust en kan zeker nog beter. Vooral de start kan nog iets scherper.”



Morgenochtend om 04.50 uur Nederlandse tijd wacht voor Visser de finale.