Nederlanders op 1000 meter in laatste drie ritten

Kai Verbij verschijnt in de zeventiende rit aan de start. De wereldkampioen sprintvierkamp rijdt tegen de Canadees Vincent De Haitre. In de laatste race gaat Kjeld Nuis tegen de Fin Mika Poutala voor goud. Nuis kan de eerste schaatser worden die als regerend wereldkampioen op de 1000 meter ook de olympische titel op deze afstand verovert. Eerder schreef hij in Zuid-Korea de 1500 meter op zijn naam.

Loting 1000 meter

Rit 1: Mathias Voste (Bel) - Henrik Fagerli Rukke (Noo)

Rit 2: Pekka Koskela (Fin) - Tao Yang (Chi)

Rit 3: Giacomo Mirko Nenzi (Ita) - Laurent Dubreuil (Can)

Rit 4: Tsubasa Hasegawa (Jap) - Konrad Nagy (Hon)

Rit 5: Kyu Min Cha (Zko) - Fedor Mezentsev (Kaz)

Rit 6: Pedro Causil (Col) - Daichi Yamanaka (Jap)

Rit 7: Denis Koezin (Kaz) - Marten Liiv (Est)

Rit 8: Piotr Micahlski (Pol) - Stanislav Palkin (Kaz)

Rit 9: Jaewoong Chung (Zko) - Sebastian KLosinski (Pol)

Dweilpauze

Rit 10: Mitchell Whitmore (VS) - Haralds Silovs (Let)

Rit 11: Ignat Golovatsjoek (Wru) - Daniel Greig (Aus)

Rit 12: Konrad Niedzwiedzki (Pol) - Nico Ihle (Dui)

Rit 13: Joey Mantia (VS) - Joel Dufter (Dui)

Rit 14: Shani Davis (VS) - Takuro Oda (Jap)

Rit 15: Alexandre St.Jean (Can) - Tae-Yun Kim (Zko)

Rit 16: Håvard Holmefjord Lorentzen (Noo) - Koen Verweij (Ned)

Rit 17: Kai Verbij (Ned) - Vincent de Haître (Can)

Rit 18: Kjeld Nuis (Ned) - Mika Poutala (Fin)