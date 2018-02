Nederlandse achtervolgers kunnen alleen maar verliezen

Bondscoach Geert Kuiper speelde het handig. Hij herhaalde gisteren, een dag voor de finales van de ploegachtervolging, dat Japan bij de vrouwen de grote favoriet is. Want dat land had het onderdeel dit hele seizoen gedomineerd. Johan de Wit, zijn collega in Japanse dienst, had de druk een paar dagen geleden juist bij Nederland gelegd. Hij redeneerde: als je hier op de Olympische Spelen een 1-2-3 scoort op de 3000 meter én de 1500 meter wint, hoe kun je dan niet de favoriet zijn bij de team pursuit?



Zo duiken beide landen met graagte in de underdogrol, maar het feit is dat ze allebei móeten winnen. Voor Japan, vertelde De Wit eerder dit seizoen, is goud op het teamonderdeel misschien wel de belangrijkste schaatsmedaille van deze Spelen. Als je, zoals in zijn geval, een soort van kernploeg hebt en het hele seizoen kan trainen op het onderdeel, en op de wereldbekerwedstrijden individueel en in teamverband goed presteert, moet je het nu ook afmaken. Voor Nederland geldt: als schaatsnatie nummer 1, met zelfs de luxe om Jorien ter Mors niet eens in de vierkoppige selectie op te nemen, ben je aan je stand verplicht bent om het onderdeel te winnen. Deze twee landen schaatsen normaal gesproken de finale vanmiddag. Nederland moet in de halve finale, waarin Lotte van Beek rijdt voor Marrit Leenstra, eerst afrekenen met de Verenigde Staten. Japan treft Canada.