Nederlandse hockeysters nemen na rust afstand van India

De beslissing in het voordeel van Nederland, viel uiteindelijk in het derde kwart. Allereerst via Van Geffen die er heilig van overtuigd was dat ze een strafcorner verdiende en gelijk kreeg van de videoscheidsrechter. Uitgerekend de Brabantse routinier stond vervolgens zelf op de goede plaats om deze strafcorner binnen te tikken. Het verzet was gebroken en Oranje nam in het restant van het kwart afstand. Pien Sanders bood Albers haar tweede treffer van de Japanse avond aan en niet veel later deed ook Matla een duit in het zakje door in de korte hoek hard raak te knallen met de backhand: 4-1. Caia van Maasakker voegde in het laatste kwart nog een vijfde doelpunt aan het totaal toe vanuit een strafcorner.



Zo begon Oranje dus alsnog met een comfortabele zege aan de Olympische Spelen. In de nacht van zondag op maandag (03.00 uur) is Ierland de tegenstander. De overige tegenstanders in poule A zijn Zuid-Afrika en medaillekandidaten Groot-Brittannië en Duitsland. Dat laatste land wordt samen met Australië als voornaamste bedreiger van Nederland gezien in Tokio.