Nederlandse ploeg verkijkt zich op Kiesenhofer en moet het doen met zilver voor Van Vleuten

Met een ploeg om van te dromen stond Nederland aan de start van de olympische wedstrijdstrijd voor vrouwen. Maar na 137 kilometer koers is er geen moment uitzicht geweest op een gouden medaille. Anna Kiesenhofer verraste alles en iedereen en reed naar de olympische titel. Annemiek van Vleuten reed naar het zilver, maar dacht te hebben gewonnen .

De vroege vlucht van de dag kreeg ruim tien minuten voorsprong. Geen van de landen in het peloton wenste achter Anna Plichta, Carla Oberholzer, Anna Kiesenhofer, Vera Looser en Omer Shapira aan te rijden. Ook Nederland, met Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos en Demi Vollering deed dat niet. En dat bleek een dure misrekening.

Van Vleuten, die de Nederlandse ploeg vooraf nog als ‘dreamteam’ omschreef, probeerde het nog even solo, maar kwam nooit echt weg. Kiesenhofer reed ondertussen vooraan weg bij haar vluchtgenoten en pakte het goud. De Oostenrijkse rijdt niet bij een profploeg, maar kan prima tijdrijden. Rijden in een peloton is echter niet haar specialiteit, vandaar dat ze voor de vroege aanval koos.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten komt juichend over de finish. © Pool via REUTERS

De Nederlandse ploeg slaagde er nog wel in de andere vluchters op te rapen en in de slotkilometers op de Fuji International Speedway reed Van Vleuten opnieuw weg uit de restanten van het peloton. Dit keer met succes, op ruim een minuut was het zilver voor haar. Elisa Longo Borghini pakte het brons.

Nederland zou tijdens de wedstrijd niet precies hebben geweten hoe groot de voorsprong van de kopgroep was. De rensters mogen tijdens de olympische wedstrijd niet met oortjes rijden en hadden zo dus geen contact met de bondscoach. Van Vleuten bleek ook niet te weten dat Kiesenhofer nog voor haar reed en het goud dus al had weggepakt: ‘Ik had het helemaal mis.’

Volledig scherm Het parkoers van de wegwedstrijd voor vrouwen. © ANP

