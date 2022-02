Nee, dit waren niet de beste Olympische Spelen ooit

Bobslees­ter uit Oekraïne betrapt op doping

Bobsleester Lidiia Hunko uit Oekraïne is bij de Winterspelen in Beijing betrapt op doping. Het internationale testbureau ITA trof bij een dopingcontrole op 14 februari een stof aan die op de lijst van verboden middelen staat. Hunko is voorlopig geschorst. Ze eindigde op de Spelen als 20e in de monobob.

17 februari