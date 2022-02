Nils van der Poel openbaart trainingsschema: ‘Hopelijk breekt iemand mijn records, ik ga het niet meer doen’

De kersverse olympisch kampioen Nils van der Poel heeft alle details van zijn voorbereiding online gezet. In een document van welgeteld 62 pagina's vertelt hij niet alleen over zijn training, maar geeft hij ook aan zijn eigen records niet meer te gaan verbeteren.

Met groot machtsvertoon schaatste Nils van der Poel vrijdag naar olympisch goud én een wereldrecord op de tien kilometer: 12:30.74. Eerder in de week was hij ook voor iedereen een maatje te groot op de vijf kilometer. Kort nadat hij vanmiddag zijn tweede gouden plak om zijn nek had gehangen, publiceerde hij de website ‘howtoskate.se’.

Op deze website staat niets anders dan een document van tientallen pagina's waarin de Zweedse schaatser zijn trainingsschema en filosofie uitlegt. ,,Ik denk dat ik mijn succes heb verdiend", schrijft hij in de proloog. ,,Ik hoop ook dat de sport zich blijft ontwikkelen en dat mijn records worden gebroken. Ik zal niet degene zijn die onder de 6 minuten duikt (op de 5 kilometer, red.), of onder de 12.30 (op de 10 kilometer, red.), maar iemand anders misschien wel. Dit document is een samenvatting van hoe ik getraind heb van mei 2019 tot februari 2022.”

De Scandinaviër zei in Peking dat hij na dit seizoen wil stoppen met langebaanschaatsen. Op de vraag of hij bij de volgende Winterspelen (in Milaan in 2026) toch zijn titels verdedigt, zei hij dat die kans niet groter is dan 20 procent. Maar nu hij zijn records voor het grijpen legt en advies geeft aan een nieuwe generatie, lijkt die kans nog iets kleiner.

Training

Van der Poel legt uit dat hij bij voorkeur vijf dagen in de week trainde. Dat deed hij van maandag tot en met vrijdag, zodat hij in het weekend tijd had om zich mentaal en fysiek op te laden. ,,Op die manier kon ik in het weekeinde tijd doorbrengen met familie en vrienden, zo kon ik ook gewoon met ze mee hiken of andere dingen doen. Ik probeerde een zo normaal mogelijk leven te leiden, net als ieder ander mens. Elke zondagavond begon ik te verlangen naar de training van maandag. Ook psychisch hielp het mij. Voor sommige atleten is het een droom om 48 uur niets te doen, anderen vinden het een nachtmerrie. Ik probeerde er zoveel mogelijk van te genieten.”

De Zweedse winnaar van de 5000 en 10.000 meter begon zijn voorbereiding op de Spelen van 2022 met veel fietsuren in de zomer van 2021. Hij probeerde in vijf dagen 33 fietsuren te maken. ,,Ik hield mezelf aan een hoge standaard en heb nooit medelijden met mezelf gehad, ongeacht de weersomstandigheden of te maken uren. Ik heb me vrijwillig aangemeld om dit te doen”, schrijft hij. Vanaf augustus werd de belasting op de fiets opgevoerd en maakten de lange duurritten plaats voor meer tempoblokken. Het aantal uren daalde naar 25. Drie weken voor de eerste wereldbeker begon de specifieke schaatsvoorbereiding. ,,Ik reed mijn rondjes op de baan nooit langzamer dan het wedstrijdtempo. In die periode ging mijn gewicht ook van 85 naar 80 kilogram.”

Wat altijd opviel aan Van der Poel was dat hij vlak voor de wedstrijd niet op het ijs te zien was. ,,Ik had altijd dezelfde warming-up voor wedstrijden, altijd in mijn speed-suit. Dat om zo min mogelijk tijd te hebben tussen het van de fiets stappen en beginnen aan de wedstrijd. Als de rust te lang is, zou mijn hartslag niet goed reageren op mijn eerste meters op het ijs. Door een bekkenblessure kon ik nooit goed starts oefenen voor een rit.”

Talent

Door het document heen beargumenteert Van der Poel dat meer mensen zijn prestatie zouden kunnen evenaren, en dat talent er weinig mee te maken heeft. ,,Ik ben niet zo geboren, ik heb ervoor gewerkt", schrijft hij. ,,Een vriend van me denkt dat mijn succes voornamelijk door talent komt. Dat het trainingsschema niemand anders dezelfde resultaten zou geven. Ik denk dat hij een beetje gelijk heeft, maar ook een beetje niet.”

,,Ik hoop dat dit document zal bijdragen aan het breken van mijn records", schrijft Van der Poel in een epiloog halverwege. ,,Als je aan professionele sport doet, onthoud dit: het gaat om winnen, maar niet alleen om winnen. Iedereen behalve één moet verliezen. Onder die omstandigheden vind ik dat succes gemeten wordt door de manier waarop er wordt gespeeld, en niet door de manier van winnen.”

Media

Naast ideeën over herstel, vakantie en alcohol, deelt Van der Poel ook zijn gedachtes over de media. De Zweed werd de afgelopen weken veelvuldig besproken in de Nederlandse en internationale media. Niet alleen zijn wereldrecord en gouden medailles, maar ook zijn uitspraken over de Nederlandse beïnvloeding van de Canadese ijsmeester en ‘corruptie’ in de sport trokken veel aandacht.

In zijn document is de schaatser relatief positief over de media. Van der Poel: ,,Sommige atleten houden ervan, sommigen haten het. Ik zat ergens in het midden. Maar de mening van een schaatser over de media verandert niet het feit dat wij dankzij de media kunnen doen wat we doen. We werden ooit geïnspireerd door hen om dit te gaan doen.”

IJsje

In de epiloog geeft Van der Poel aan dat hij leerde zichzelf te belonen met ijsjes. ,,Het moeilijkste van de training was om een glimlach op mijn gezicht te houden", schrijft hij. ,,Soms was een ijsje het enige wat nodig was om mij er doorheen te helpen. En soms was het meerdere ijsjes. Het goede nieuws was dat ijs best goedkoop is. Dus ondanks dat andere schaatsers miljoenen euro's in hun carrière pompten, was ik in staat sneller te schaatsen dan iedereen, omdat ik een manier had gevonden om mijn prestaties te verbeteren met ijsjes.”

