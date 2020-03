NOC*NSF-directeur Hendriks verwacht in mei beslissing over Spelen

,,Vanwege alle consequenties komt ergens een moment dat iemand op de knop moet drukken om te beslissen: het gaat door of het gaat niet door", zei Hendriks op Radio 1. ,,Wat ik hoor, en dat is niet officieel bevestigd, is dat dat moment zo'n zestig dagen voor de Spelen valt. Dat is wat ik heb begrepen." De openingsceremonie van het olympische evenement is op 24 juli.



Hendriks denkt dat het kwalificatietraject richting de Spelen, dat volledig is stilgevallen, niet meer wordt hervat. ,,Dat moment is voorbij. Sporters kunnen niet meer reizen. Ik ben heel erg bang dat het er uiteindelijk op neerkomt dat de beslissingen achter de vergadertafel worden genomen. Dat moet dan gebeuren op basis van de geleverde prestaties in, laten we zeggen, de afgelopen twaalf maanden.”