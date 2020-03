NOC*NSF steunt besluit IOC uitstel Spelen te onderzoeken: ‘Verstandig’

IOC wil binnen vier weken knoop doorhakken: ‘Afgelas­ting staat niet op agenda’

22 maart Het Internationaal Olympisch Comité IOC wil binnen vier weken duidelijkheid geven of de Spelen in Tokio wel of niet worden uitgesteld. Er zal een buitengewone vergadering komen of het evenement in Tokio vanwege de coronacrisis wel tussen 24 juli en 9 augustus gehouden kan worden. Dat bericht het Japanse persbureau Kyodo.