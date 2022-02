NOS gaat zelf contact opnemen met IOC na incident met uit beeld getrokken correspondent

Het IOC stelde gisteren dat er contact met de Nederlandse omroep waren geweest over het moment dat Den Daas in een live-uitzending uit beeld werd gesleept door een bewaker. De NOS ontkende dat, waarna het IOC stelde dat er twee keer was gesproken.

,,Er is geen gesprek geweest tussen het IOC en de NOS over het incident op enig formeel niveau”, meldt de NOS-woordvoerder nu. ,,Er blijkt wel terloops contact te zijn geweest tussen OBS - de tv-uitzendorganisatie van het IOC - en een van onze producers. Dat hebben wij niet geïnterpreteerd als het contact tussen IOC en NOS waar de IOC-woordvoerder het gisteren over had, omdat je ervan uit mag gaan dat zoiets plaatsvindt op hoofdredactioneel niveau en met het IOC zelf.” De NOS gaat nu zelf een gesprek initiëren.

IOC-woordvoerder Mark Adams noemde het incident gisteren ‘ongelukkig’ en zei dat het kwam door een ‘overijverige’ bewaker. Den Daas zei vrijdag, terwijl hij live op tv uit beeld werd getrokken, dat hij eerder op een andere plek ook al was ‘weggezet’. Hij kon later in de uitzending zijn verhaal vervolgen met op de achtergrond het Vogelnest-stadion, waar op dat moment de openingsceremonie plaatsvond.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff noemde het ‘een pijnlijke illustratie’ van hoe het is gesteld met de persvrijheid in het land. ,,Sjoerd heeft al vaker verteld en laten zien dat het in China als journalist moeilijk is. Er is een verregaande neiging om de vrijheden in te perken en door corona is dat misschien nog wel sterker.” Hij hoopt dat Den Daas en de andere journalisten in vrijheid hun werk kunnen doen. ,,Bij de Olympische Spelen, maar ook bij andere onderwerpen.”

