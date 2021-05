Nycke Groot komt terug op besluit en wil met handbalsters naar Olympische Spelen

Groot speelde tot nu toe 141 interlands. In december 2018 veroverde ze in haar laatste duel met Oranje brons op het EK. ,,Toen Manu belde nadat Estavana opnieuw geblesseerd was geraakt, voelde ik een onverwachtse kriebel. Ik was verrast om te merken dat ik het leuk vond en er ineens heel veel zin in kreeg. Ik heb er over nagedacht en met vrienden en familie over gesproken. Mijn vriend zei: krijg je spijt van dingen die je niet doet of van dingen die je wel doet? En toen dacht ik; je hebt gelijk. Ik wil het doen. Het voelt goed", aldus Groot.