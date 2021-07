Olympisch kampioen Sanne Wevers moet vrezen voor mislopen finale balk

Na een roerig jaar vol controverse, was het vanochtend aan de Nederlandse turnsters om in het Ariake Gymnastics Centre voor wat positief nieuws te zorgen. In 2016 haalde TeamNL de landenfinale en dat was ook nu de opdracht. Daarnaast stond plaatsing voor de individuele toestelfinales op het spel, waarbij natuurlijk in het speciaal werd uitgekeken naar de verrichtingen van olympisch kampioene Sanne Wevers op de balk.