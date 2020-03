Olympisch kampioen Van Rijsselberghe ontbreekt in Tokio: geen windsurfer die protesteert

Door Rik Spekenbrink



Eén en twee in 2018, één en twee in 2019 en jawel: ook in 2020 weer één en twee. Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe domineren met zijn tweetjes het mondiale plankzeilen. De concurrentie weet het ook: wij doen mee voor brons. Maar omdat tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe ‘maar’ één van de laatste drie WK’s won en zijn jongere uitdager, teamgenoot én goede vriend Badloe de laatste twee, gaat die naar Tokio. Zo hard zijn de wetten in het zeilen en windsurfen: één olympisch ticket per boot of plank per land.



Dat riep afgelopen weekeinde her en der vragen en ongenoegen op. Je kunt op de Olympische Spelen toch niet zonder de kampioen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) en de overduidelijke nummer twee van de wereld? Hoe ongekend mooi en spannend dit beslissende WK in Australië ook was, je moet het als sport toch niet willen dat je dit titanenduel al voor de Spelen van Tokio de nek omdraait?