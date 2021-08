Olympisch vaarwel of niet? ‘Kromo’ is sowieso volmaakt gelukkig

Door Natasja Weber



Wie Ranomi Kromowidjojo zondag na haar race zag stralen in het Tokyo Aquatics Centre zou denken dat ze zich had gekroond tot olympisch kampioen. Of op zijn minst een medaille had veroverd. Maar niets van dat alles. Op 0,09 seconden greep de 30-jarige zwemster op de 50 meter vrije slag naast de bronzen plak. Tijdens haar derde olympische finale in successie op het kortste sprintnummer restte de zure vierde plek.