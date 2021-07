Olympisch voetbal: Ritsu Doan schiet Japan naar zege, Antony met Brazilië niet langs Ivoorkust

Ajax-aanvaller Antony was wederom basisspeler bij Brazilië, dat al na dertien minuten een rode kaart kreeg. Douglas Luiz, speler van West Ham United, moest er al vroeg vanaf waardoor Ivoorkust 66 minuten lang met een man meer speelde. In de 79ste minuut was het namelijk Eboue Kouassi die zijn tweede gele kaart kreeg.

Het was Ivoorkust, met onder anderen AC Milan-middenvelder Franck Kessié, dat tot die tijd niet profiteerde van de man-meer-situatie. Ook de laatste minuten, toen het dus tien tegen tien was, werd er niet meer gescoord. Brazilië en Ivoorkust staan daardoor allebei op vier punten na twee wedstrijden.



Frankrijk herstelde zich in Groep A van de 4-1 nederlaag tegen Mexico. Het werd 4-3 tegen Zuid-Afrika, mede door drie goals van de 35-jarige André-Pierre Gignac. Tot vier minuten voor tijd stond Zuid-Afrika nog met 2-3 voor. Ook in Groep B en C werd gevoetbald: Honduras won in Groep B met 2-3 van Nieuw-Zeeland (waar Almere City-doelman Michael Woud op doel stond) en Argentinië won in Groep C met 0-1 van Egypte.