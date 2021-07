Olympische droom Grol spat binnen 25 tellen uiteen: ‘Ben een stomme lul’

,,Ik was gespannen vanochtend en maak gewoon een fout. Dit was het dan, ik kan er niks anders van maken. Dan is het einde verhaal”, zei Grol ongeveer een kwartier na zijn laatste individuele wedstrijd. ,,Dit was het dan, ik kan er niks anders van maken.”

,,Ik heb mezelf veel druk opgelegd. ,,Ik wil het graag goed doen als afsluiting. Ik moet altijd een beetje in een toernooi groeien. Dan gaat de motor aan; ik heb een oud lichaam. Weet je, ik ben gewoon een stomme lul, want ik heb het niet goed gedaan", zei hij bij de NOS.



Grol is drievoudig Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram en hij werd in dezelfde klasse drie keer tweede op de WK. Hij komt deze Spelen nog wel in actie op het onderdeel voor gemengde teams. Zelf sloot Grol af: ,,Het is me niet gegund vandaag. Ik wil er geen jankverhaal van maken. Maar mijn lichaam is op. Ik heb alles bij elkaar geraapt om hier goed te zijn. Ik was prima in vorm, maar ik heb het niet kunnen laten zien.”